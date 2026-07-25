Calciomercato i migliori colpi della settimana | c' è un esterno da 22 gol e 29 assist!

Un esterno ha segnato 22 gol e fornito 29 assist in questa stagione, attirando l’attenzione sul mercato. Nel frattempo, il Chelsea ha investito molto, portando Rogers a lavorare con Xabi Alonso. Questi sono alcuni dei trasferimenti più significativi della settimana nel calciomercato.

La spesa folle del Chelsea, che ha regalato Rogers a Xabi Alonso, ma non solo: ecco i migliori colpi di calciomercato della settimana. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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