Blitz della Procura ungherese nella sede del Fidesz Per Orbán è un attacco politico

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli investigatori della Procura ungherese hanno effettuato un blitz nella sede del partito Fidesz. Orbán ha definito l’azione un tentativo di eliminare il partito con mezzi politici, commentando con un post su Facebook. Non sono stati resi noti dettagli sulle operazioni o sui motivi dell’intervento. La visita si è svolta senza incidenti e senza comunicazioni ufficiali sui procedimenti in corso. Orbán ha criticato pubblicamente l’azione, definendola un attacco politico.

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“Un tentativo di eliminare il Fidesz con mezzi politici”, così l’ex primo ministro ungherese Viktor Orbán ha commentato con un post su Facebook la recente “visita” degli investigatori della Procura. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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