Un ex calciatore ha ricordato i tempi passati, affermando che ai suoi tempi i ritiri erano più umani. Ha detto di aver guidato il furgone e di aver avuto momenti di svago con le ragazze. Ha anche parlato di allenamenti, partite e autografi durante i raduni estivi, sottolineando come fossero tempi diversi, fatti di lavoro e di momenti di relax.

Che tempi, quei tempi. Tempi di lavoro e risate, fatica e svago. Allenamenti e passeggiate, partitelle e autografi. Che tempi, quando i raduni estivi delle squadre di calcio – introdotti nel 1947 dall’Inter, che si ritrovò ad Acqui Terme a preparare la stagione, fin dall’inizio della durata di non più di due settimane – non erano le fortezze inespugnabili di oggi, prigioni (dorate) dove per gli estranei è impossibile accedere e dalle quali gli ospiti non possono uscire, insomma piccole Alcatraz in cui si officia il rito del precampionato al riparo da sguardi indiscreti, salvo poi concedersi in diretta televisiva, fin dalla prima amichevole, ai morbosi sguardi di una platea planetaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berti: "Ai miei tempi ritiri a misura d'uomo. Io guidavo il furgone. E con le ragazze..."

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