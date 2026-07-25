Bertani un maxiparking col fotovoltaico
Un grande parcheggio a Bondeno sarà ampliato e dotato di pannelli fotovoltaici. L’area di via Pironi 154, gestita da Bertani Trasporti, subirà un intervento di riconversione tecnologica e ampliamento. La giunta comunale ha approvato il progetto dopo aver concluso la procedura di valutazione di assoggettabilità a Via. L’intervento prevede l’installazione di pannelli solari sul nuovo e ampliato spazio di sosta.
Un maxiparking che si fa anche solare. L’area di via Pironi 154 a Bondeno, dove ha sede il deposito di autovetture gestito da Bertani Trasporti S.p.A., sarà oggetto di un intervento di ampliamento e riconversione tecnologica, approvato dalla giunta comunale a conclusione della procedura di valutazione di assoggettabilità a Via. Il provvedimento conclusivo, che vede come soggetto proponente l’Immobiliare Noemi srl, dà il via libera a un progetto articolato che estenderà il comparto dagli attuali 19,9 ettari a 23,5 ettari complessivi. Dagli atti si deduce che all’interno dell’area verrà edificato un nuovo centro servizi di 3,5 ettari composto da tre fabbricati principali: un’officina con carrozzeria, una zona per le ispezioni prima della consegna e un impianto di lavaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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