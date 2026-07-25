bertani un maxiparking col fotovoltaico

Notizia in breve

Un grande parcheggio a Bondeno sarà ampliato e dotato di pannelli fotovoltaici. L’area di via Pironi 154, gestita da Bertani Trasporti, subirà un intervento di riconversione tecnologica e ampliamento. La giunta comunale ha approvato il progetto dopo aver concluso la procedura di valutazione di assoggettabilità a Via. L’intervento prevede l’installazione di pannelli solari sul nuovo e ampliato spazio di sosta.