Beautiful Anticipazioni Dal 03 Al 09 Agosto 2026 | Taylor confessa cosa prova per Ridge!

Notizia in breve

Da lunedì a domenica, Taylor rivela a Brooke di provare ancora sentimenti verso Ridge. La donna decide di non nascondere più ciò che prova e ammette apertamente che il suo cuore è ancora rivolto verso l’uomo. La confessione avviene davanti a Brooke, che ascolta con attenzione. La storyline si concentra sulla rivelazione dei sentimenti di Taylor e le possibili ripercussioni sulla relazione tra i personaggi.