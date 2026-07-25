Beautiful Anticipazioni Dal 03 Al 09 Agosto 2026 | Taylor confessa cosa prova per Ridge!
Da lunedì a domenica, Taylor rivela a Brooke di provare ancora sentimenti verso Ridge. La donna decide di non nascondere più ciò che prova e ammette apertamente che il suo cuore è ancora rivolto verso l’uomo. La confessione avviene davanti a Brooke, che ascolta con attenzione. La storyline si concentra sulla rivelazione dei sentimenti di Taylor e le possibili ripercussioni sulla relazione tra i personaggi.
Beautiful, Anticipazioni Dal 03 Al 09 Agosto 2026: Taylor decide di non nascondere più ciò che sente e ammette davanti a Brooke che il suo cuore la conduce ancora verso Ridge. Pur assicurando di non volerlo riconquistare, le sue parole alimentano nuovi sospetti. Anche Steffy invita il padre a riflettere sul legame mai spezzato con la sua ex moglie. Le puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 agosto 2026 mettono al centro sentimenti mai davvero cancellati, decisioni destinate a sconvolgere gli equilibri della Forrester Creations e un passato inquietante che rischia di travolgere Electra proprio quando la ragazza sembra aver trovato una nuova serenità. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Beautiful Anticipazioni Americane: Unalleanza impensabile Tra Sheila E Steffy!
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