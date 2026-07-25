Il Comune ha aperto il bando per la seconda edizione di «Ritmo Roma», un concorso che offre corsi di musica a tariffe agevolate. L’iniziativa mira a sostenere scuole e famiglie nei percorsi di formazione musicale. Le iscrizioni sono già aperte e riguardano diverse discipline musicali. La partecipazione è rivolta a giovani e scuole di musica, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla formazione musicale a costi ridotti.

Roma investe sulla musica e sui giovani: il Comune lancia la seconda edizione di «Ritmo Roma», l’iniziativa per sostenere scuole e famiglie nei percorsi di formazione musicale. Con uno stanziamento di 400mila euro (226mila da destinare alle nuove iscrizioni, 174mila per garantire la prosecuzione del percorso formativo a chi aveva aderito nel 2025), il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’educazione musicale di bambini e ragazzi, con corsi di pianoforte, chitarra, batteria, canto, violino, basso e flauto. Spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio: «Sostenere e promuovere l’apprendimento del linguaggio musicale e lo... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Bando per corsi di musica a tariffe agevolate: Smeriglio lancia il concorso «Ritmo Roma»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accordo questura-Firenze Parcheggi, tariffe agevolate per agentiIl 2 luglio 2026 è stato firmato un accordo tra la questura di Firenze e Fipark per offrire ai dipendenti della polizia tariffe ridotte su alcuni...

Parcheggi a pagamento: a Mattinata tariffe agevolate per i residenti in Zona AgnuliNel consiglio comunale di oggi è stata approvata una modifica al regolamento dei parcheggi pubblici non custoditi.

Temi più discussi: Bando per corsi di musica a tariffe agevolate: Smeriglio lancia il concorso Ritmo Roma; Demenza, il sonno fuori ritmo può svelare il rischio anni prima dei sintomi; Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 luglio; Tre eventi in quattro giorni, Piazzale Roma come un'arena: da Panariello ai Negramaro fino a Capo Plaza.

Bando per corsi di musica a tariffe agevolate: Smeriglio lancia il concorso Ritmo RomaLa seconda edizione del progetto a sostegno di scuole e famiglie spiegata dall'assessore alla Cultura di Roma Capitale ... roma.corriere.it

Come hai fatto ad allenarti per il tuo primo brevetto di 200 km? reddit

Roma, una scuola su due resta aperta anche al pomeriggio e nei weekend: dai corsi di recupero a musica, lingue e teatroRipetizioni, corsi di lingua inglese, lingua italiana per gli stranieri, informatica e teatro. Le scuole di Roma restano aperte nel pomeriggio e nei fine settimana grazie al progetto Scuole Aperte ... leggo.it