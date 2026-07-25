Bando per corsi di musica a tariffe agevolate | Smeriglio lancia il concorso Ritmo Roma

Da roma.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha aperto il bando per la seconda edizione di «Ritmo Roma», un concorso che offre corsi di musica a tariffe agevolate. L’iniziativa mira a sostenere scuole e famiglie nei percorsi di formazione musicale. Le iscrizioni sono già aperte e riguardano diverse discipline musicali. La partecipazione è rivolta a giovani e scuole di musica, con l’obiettivo di favorire l’accesso alla formazione musicale a costi ridotti.

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Roma investe sulla musica e sui giovani: il Comune lancia la seconda edizione di «Ritmo Roma», l’iniziativa per sostenere scuole e famiglie nei percorsi di formazione musicale. Con uno stanziamento di 400mila euro (226mila da destinare alle nuove iscrizioni, 174mila per garantire la prosecuzione del percorso formativo a chi aveva aderito nel 2025), il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’educazione musicale di bambini e ragazzi, con corsi di pianoforte, chitarra, batteria, canto, violino, basso e flauto.  Spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio: «Sostenere e promuovere l’apprendimento del linguaggio musicale e lo... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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