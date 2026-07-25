La Corte Penale Internazionale ha rimosso il procuratore capo, Karim Khan, dopo che aveva chiesto l’arresto di Netanyahu e aveva criticato Israele. È la prima volta che la Corte cambia il suo massimo rappresentante da quando è stata creata. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un intervento diretto sulla leadership dell’istituzione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici di questa rimozione.

Vittoria per Israele. La Corte Penale Internazionale (Cpi) ha compiuto un passo senza precedenti: per la prima volta dalla sua istituzione, l’Assemblea degli Stati Parte ha votato la destituzione del procuratore capo Karim Khan, il magistrato britannico che aveva osato sfidare Israele e Stati Uniti chiedendo mandati di arresto per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. Motivo? Era stato accusato di molestie sessuali. La decisione, arrivata al termine di una sessione speciale presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ha visto 82 voti favorevoli su 125 Paesi membri, ben oltre la maggioranza assoluta di 63 voti necessaria. Una votazione a scrutinio segreto che, secondo il team legale di Khan, nasconderebbe ben altro che un semplice procedimento disciplinare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Aveva sfidato Israele e chiesto l’arresto di Netanyahu: rimosso Karim Khan, procuratore capo della Cpi

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