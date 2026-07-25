Atletica domani a Cingoli la gara podistica La Millepiedi è nel calendario nazionale Fidal

È divenuta nazionale Fidal la gara podistica maschile e femminile "Millepiedi", organizzata per domani dalla società Atletica Cingoli. La manifestazione è giunta alla ventesima edizione ed è patrocinata dall’Amministrazione comunale. La denominazione "Millepiedi" è riferita all’accettazione del numero massimo delle iscrizioni: 500. Ed è prevista una massiccia presenza a Cingoli considerando che sono coinvolte le categorie Fidal allievi, juniores, promesse, seniores e master. Valevole come seconda prova del campionato marchigiano di società master 2026, la corsa è programmata con partenza e arrivo lungo i Viali Valentini: dopo il ritrovo fissato per le 8, il via verrà dato alle 9, poi la competizione si snoderà lungo il percorso omologato per complessivi 10 km, sulla strada regionale 502 fino al "Foro" e ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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