ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Campobasso Messina e Palermo

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per l’assegnazione di ruoli e supplenze per il prossimo anno scolastico. Le liste includono anche le posizioni aggiornate di Campobasso, Messina e Palermo. La pubblicazione delle graduatorie rappresenta il passo finale prima dell’attribuzione ufficiale delle supplenze e dei ruoli.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Non è garantita la pubblicazione immediata. Si consiglia agli interessati di seguire assiduamente l’Ambito territoriale di proprio interesse. NotebookLM, l’Intelligenza... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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