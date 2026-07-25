Assunzioni 2026 | l’idoneo diventa vincitore e l’elenco del 30% si ricostituisce Come cambiano in questi giorni le graduatorie dei concorsi PNRR

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In questi giorni, le graduatorie dei concorsi PNRR vengono aggiornate, con l’idoneo che diventa vincitore e la ricostituzione del 30% dell’elenco. Per le assunzioni dei docenti dell’anno scolastico 2026-2027, si stanno svolgendo turni di scelta della provincia anche nel fine settimana, con l’obiettivo di completare le operazioni entro il 30 luglio, come indicato dall’allegato A.

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Assunzioni docenti a.s. 202627: sono giorni importanti, con turni aperti per la scelta della provincia anche nel corso del weekend. L’obiettivo è arrivare al 30 luglio con le operazioni indicate dall’allegato A già svolte. La procedura di cui parliamo riguarda esclusivamente i concorsi PNRR, laddove ha graduatorie (ed elenchi del 30% dei posti) ancora in vigore. Quando rinuncia al ruolo un vincitore del concorso PNRR, ossia un vincitore inserito in graduatoria entro il numero di posti a bando per la rispettiva classe di concorso della relativa procedura. In base al dm n. 205 e 2026 del 26 ottobre 2023 “La graduatoria è composta da un numero... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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