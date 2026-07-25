Il progetto Ascoli Calcio sviluppato dalla famiglia Passeri guarda anche alla crescita di giovani promesse che magari un domani potranno essere in grado di sbarcare in prima squadra. Nei giorni scorsi è stato nominato il nuovo responsabile del vivaio bianconero, ma a breve ci saranno tante altre novità relative agli organici. Direttore strategico Andrea Passeri, ci tracci una linea. "Quest’anno sarà il vero anno zero per il settore giovanile – spiega -, l’anno scorso eravamo arrivati a luglio e non c’era molto tempo per mettere mano a tutto. Siamo ripartiti tenendo il 90% di ciò che avevamo trovato. da quello. Dopo l’annuncio del responsabile del vivaio, renderemo noto il nuovo organigramma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ascoli, il direttore strategico Passeri: "È l’anno zero per il settore giovanile"

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