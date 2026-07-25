Il 23 o 24 luglio si svolge tradizionalmente in Versilia il grande pranzo di San Jacopo, con l’obbligo di procurarsi un’anatra. Quest’anno, nonostante il solito caldo estivo, questa tradizione si è mantenuta immutata. La preparazione dell’animale rappresenta un momento centrale dell’evento, che coinvolge la comunità locale. La festa si tiene comunque in assenza di mare, spiagge o temperature elevate.

Luglio di solito voleva dire Versilia. Ma non c’è mai stato mare, spiaggia o calura che tenesse: il 23 o 24 luglio c’era da procurarsi un’anatra a tutti i costi per onorare la tradizione del grande pranzo di San Jacopo. Allora, se la Versilia non la offriva, quell’anatra Virgilio andava a prendersela a Pistoia, sicuro che lì l’avrebbe trovata. Sono i ricordi di bambina, propri probabilmente a più di un pistoiese, quelli che oggi restituisce Marzia Cappellini, grande appassionata di cucina, volto noto in città per i suoi show ai fornelli e oggi una delle maestre di casa nel tempio Gustar di Sant’Agostino, specialmente per ciò che riguarda i dolci e la pasticceria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Anatra e fagiolini serpenti, pure in Versilia"

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