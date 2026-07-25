Il Milan ha deciso che Francesco Camarda rimarrà in squadra per tutta la stagione. La conferma arriva dal tecnico, Ruben Amorim, dopo l’amichevole di Glasgow contro il Celtic, durante la quale Camarda ha segnato due gol in sette minuti. La società ha cancellato ogni ipotesi di prestito, inserendo il giovane attaccante nella rosa della prima squadra.

Francesco Camarda ha già convinto il Milan a cancellare ogni ipotesi di prestito: resterà e farà parte della prima squadra. Ruben Amorim lo ufficializza dopo l'amichevole di Glasgow contro il Celtic, il cui Camarda ha segnato due gol in 7 minuti. "Camarda resterà con noi, in ogni caso - dice l'allenatore del Milan -. Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione". Non è una notizia da poco. Fino a questa mattina, un prestito sembrava la soluzione più logica: mandare Francesco a giocare, a fare esperienza in A oppure in una B a vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Amorim ha già deciso: "Camarda resterà al Milan per tutta la stagione"

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