Si cerca un sostituto di Anna Pettinelli nella prossima edizione di Amici. Si parla di un’intesa tra la produzione e Maria De Filippi per definire la nuova squadra di professori. La scelta del nuovo docente avviene in vista dell’avvio della trasmissione, senza annunci ufficiali al momento. La produzione sta valutando diversi profili per completare il cast di insegnanti. La conferma della composizione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva cresce l’attesa attorno alla squadra di professori che guiderà gli allievi della prossima edizione di Amici. L’uscita di scena di uno dei volti storici del programma ha aperto una serie di indiscrezioni, alimentando il classico toto-nomi tra artisti, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo che potrebbero entrare a far parte del talent di Maria De Filippi. Dopo l’annuncio del cast di Tale e Quale Show, il puzzle della scuola di Canale 5 è infatti destinato a cambiare. L’attenzione si concentra soprattutto sulla cattedra di canto, rimasta libera dopo la conferma che Anna Pettinelli sarà tra i concorrenti del programma di Carlo Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Amici, chi si prende il posto di Anna Pettinelli: “C’è l’intesa con Maria De Filippi”

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Amici 25 - La scelta di Anna Pettinelli in vista del serale

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