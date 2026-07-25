Per alcune ore si è svolta un’esercitazione che ha simulato un’allerta rossa sul fiume Lamone, con l’aumento del livello delle acque e l’attivazione delle procedure di emergenza. Durante l’operazione sono state coinvolte diverse strutture, tra cui le pompe idrovore, senza che si verificassero reali criticità. La simulazione ha riproposto scenari simili a quelli di eventi passati che hanno interessato la città.

Per qualche ora è sembrato di rivivere uno degli scenari che negli ultimi anni hanno segnato la memoria della città: allerta rossa e innalzamento del livello del Lamone, la chiamata ai diversi enti coinvolti e l’attivazione delle procedure d’emergenza, tra le quali l’avvio delle pompe idrovore. Solo che, questa volta, nessun temporale minacciava Faenza. Quella andata in scena ieri mattina è stata un’ esercitazione, organizzata per verificare che, se il fiume dovesse tornare a far paura, la macchina dell’emergenza sia pronta a entrare in funzione in pochi minuti. Lungo gli argini del Lamone hanno operato tecnici di Hera, personale della Protezione civile dell’Unione della Romagna Faentina, operatori del Settore Lavori pubblici del Comune, operaio della multiutility e i volontari del Coordinamento di Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Allerta rossa sul fiume". Ma è un’esercitazione

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Action Movie | Terrorists massacre villagers, so the army sends tanks to wipe out their base!

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