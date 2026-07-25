L’allerta arancione è stata emessa in Toscana per temporali, vento e grandine. Il bollettino vale dalla mezzanotte alle 14 di domenica 26 luglio. La Protezione civile ha segnalato il rischio di forti temporali, con possibili raffiche di vento e grandinate. La misura riguarda tutta la regione e si basa su previsioni meteorologiche che indicano condizioni di instabilità atmosferica. Nessun altro dettaglio riguardo a danni o evacuazioni è stato comunicato.

Firenze, 25 luglio 2026 – Attesa da giorni, puntualmente è arrivata l’ allerta meteo: il bollettino arancione è stato emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Toscana per rischio temporali nella giornata di domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle 14. L’allerta è arancione in tutta la Toscana ad eccezione dell’ Isola d’Elba e delle isole dell’arcipelago dove è gialla. https:www.lanazione.itsienacronacail-capopiatto-spiaggiato-evento-eccezionale-20cdca5a "Il nostro sistema di Protezione Civile regionale è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità”, spiega sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Cosa ci aspetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allerta arancione in Toscana per il rischio di forti temporali. Occhio anche a vento e grandine

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