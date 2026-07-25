Allarme cementificazione | Aree dismesse al Comune
Il Comune ha approvato 12 Piani attuativi destinati a riqualificare aree dismesse o libere. Questi piani prevedono la riqualificazione di zone con edifici industriali abbandonati e aree su cui è consentito costruire. La decisione riguarda sia zone già occupate sia aree libere, con l’obiettivo di riqualificare e sviluppare il territorio. La misura riguarda esclusivamente interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni autorizzate dagli strumenti urbanistici.
Ben 12 Piani attuativi. Li ha approvati l’Amministrazione Pilotto, per riedificare aree già occupate in cui giacciono scheletri di aziende dismesse, oppure per aree libere su cui è permesso costruire. Si spazia da un capo all’altro della città, da via Della Guerrina-via Correggio, in zona Cederna, a via Tazzoli, nel quartiere San Fruttuoso. Da via Monte Albenza-viale Lombardia all’ex Buon Pastore di via Cavallotti, fino a via Manara-via Milazzo in zona San Biagio. Il riepilogo è presto fatto da Giorgio Majoli, portavoce del Coordinamento dei 20 comitati di quartiere, che ricorda anche i piani attuativi in itinere. Come in via Lazio-via Europa a Triante e in via Aspromonte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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