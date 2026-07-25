Allarme cementificazione | Aree dismesse al Comune

Notizia in breve

Il Comune ha approvato 12 Piani attuativi destinati a riqualificare aree dismesse o libere. Questi piani prevedono la riqualificazione di zone con edifici industriali abbandonati e aree su cui è consentito costruire. La decisione riguarda sia zone già occupate sia aree libere, con l’obiettivo di riqualificare e sviluppare il territorio. La misura riguarda esclusivamente interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni autorizzate dagli strumenti urbanistici.