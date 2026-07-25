È iniziato il primo grande esodo estivo con un week end da bollino rosso. Per gestire l'aumento dei flussi di veicoli, le autorità hanno rafforzato la presenza del personale lungo le strade principali e ridotto l’attività dei cantieri. Queste misure sono state adottate in tutta Italia per facilitare gli spostamenti durante il fine settimana di partenze.

AGI - Al via il primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell'aumento dei flussi veicolari Anas ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). Le stime di Anas. In base alle stime dell' Osservatorio Mobilità Stradale di Anas da ieri sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs sono attesi oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. "Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i gran di flussi di traffico - ha spiegato l'Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Al via il primo grande esodo dell'estate. Week end da bollino rosso

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Ponte del 2 giugno, al via il primo esodo estivo

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