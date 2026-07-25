Sabato 25 luglio si disputano le semifinali di Hamburg Open e Livesport Prague Open. Le due competizioni vedono in campo atleti in cerca di accesso alla finale, con in palio punti e prestigio. Le gare si svolgono in Germania e Repubblica Ceca, rispettivamente. Le analisi delle partite indicano possibili favoriti, ma i risultati sono ancora da definire. Nessun dettaglio sui nomi degli atleti o sui punteggi specifici.

Tempo di semifinali all’Hamburg Open e al Livesport Prague Open: ecco analisi e pronostici delle gare in programma sabato 25 luglio. In palio non ci sono solo punti e prestigio. Sul piatto stavolta ci sono i pass per le finalissime, ragion per cui l’asticella si è alzata sensibilmente. Tra favorite chiamate a confermare i favori del pronostico e outsider decise a sorprendere, il programma di questo sabato 25 luglio offre spunti di grande interesse sia sul mattone tritato tedesco che sul cemento ceco. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra le sfide più stuzzicanti ad Amburgo c’è quella tra Elina Avanesyan e Anna Bondar. L’ungherese sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dalla netta e solida vittoria ai quarti contro Alina Charaeva. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Ad Amburgo e Praga è caccia alla finale: i pronostici dei match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caccia grossa ad Halle: i pronostici dei quartiNel torneo di Halle, i quarti di finale si sono conclusi e ora si preparano le semifinali.

Ultimo atto ad Amburgo e a Ginevra: i pronostici delle finali di oggiOggi si tengono le finali di Amburgo e Ginevra, con le coppie Buse-Paul e Navone-Tien pronte a sfidarsi per i trofei in palio.

Temi più discussi: WTA Praga e Amburgo: Bouzkova non sbaglia all'esordio casalingo, Kalinina si conferma in due set in Germania; Dall'Estoril a Kitzbuhel: 4 tornei LIVE su Sky; Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 20-26 luglio; Segui tutti gli aggiornamenti live sul nostro Tennis Tracker.

Ad Amburgo e Praga è caccia alla finale: i pronostici dei matchTempo di semifinali all’Hamburg Open e al Livesport Prague Open: ecco analisi e pronostici delle gare in programma sabato 25 luglio. In palio non ci sono solo punti e prestigio. Sul piatto stavolta ci ... ilveggente.it

Dalla finale di Iasi ai quarti di Amburgo, è di nuovo Sherif contro Badosa I WTA 250 di Praga e Amburgo sono in diretta in chiaro su SuperTennis x.com

Terra e cemento: il mercoledì del circuito Wta tra Amburgo e PragaLa stagione Wta prosegue con i tornei di Amburgo e Praga: analisi e pronostici delle sfide più calde in programma mercoledì 22 luglio. La stagione Wta entra in una nuova fase tra Amburgo e Praga, due ... ilveggente.it