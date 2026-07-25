150 preferenze GPS tutorial | gli errori più comuni da evitare La guida passo dopo passo QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 27 luglio alle 14 | 30
È stato aperto il termine per la presentazione delle 150 preferenze GPS. I docenti iscritti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 2026-2028 possono inviare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La procedura permette di indicare le preferenze, con un limite di 150 scelte. La presentazione è aperta fino a nuova comunicazione.
È ufficialmente aperto il termine per la presentazione delle 150 preferenze. I docenti che risultano iscritti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 possono ora presentare domanda per ottenere supplenze che avranno durata fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Attenzione: la scadenza è fissata in modo tassativo per il 29 luglio, entro le ore 14:00, e non saranno ammesse proroghe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
150 preferenze GPS tutorial: gli errori più comuni da evitare. La guida passo dopo passo
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