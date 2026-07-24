Yacht dell?oligarca russo Melnichenko davanti a Caorle | è sotto sequestro dal 2022 per le sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina

Lo yacht, di proprietà di un oligarca russo, è stato visto di recente davanti a Caorle e sulla costa veneziana. L’imbarcazione è sotto sequestro dal 2022, a causa delle sanzioni imposte alla Russia per il conflitto in Ucraina. Nessuna informazione è stata fornita sullo stato attuale dell’imbarcazione o sui motivi dell’ultimo avvistamento.

CAORLE (VENEZIA) - Lo yacht dell’oligarca russo miliardario Andrej Melnichenko, sotto sequestro dal 2022 per le sanzioni comminate alla Russia per la guerra in Ucraina, è stato avvistato in queste ore davanti a Caorle e sulla costa veneziana. Si tratta dello Sailing Yacht A varato nel 2015 varato in Germania. Attualmente è in custodia sotto sequestro a Trieste ma periodicamente è autorizzato a passare per Venezia per rifornirsi, altrimenti il personale a bordo, non avrebbe nemmeno l’energia elettrica Un’operazione autorizzata dalla guardia costiera, in piena regola nel rispetto di tutte le procedure e prescrizioni delle autorità competenti. L’imbarcazione è tutt'ora sotto sequestro, nessuna revoca della sanzione come ha confermato la direzione marittima del Veneto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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