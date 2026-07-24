WWE | Triple H e Nick Khan potrebbero finire sotto esame in caso di numeri in calo?

Dopo il calo dei numeri, si ipotizza che Triple H e Nick Khan possano essere sottoposti a verifiche. La WWE ha registrato un rallentamento nelle performance degli show, rispetto al periodo di massimo successo tra estate 2022 e WrestleMania 40. La diminuzione di pubblico e di audience televisiva ha portato a valutazioni interne sulla gestione e sulla direzione futura della compagnia. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a possibili indagini o esami.

Dopo il periodo di grande boom vissuto tra l’estate del 2022 e WrestleMania 40, è innegabile da allora la qualità degli show WWE ne stia risentendo molto. Tali malumori starebbero emergendo al punto da poter richiedere provvedimenti dall’alto. Secondo quanto riferisce Dave Meltzer nel Wrestler Observer Newsletter, gli analisti di JP Morgan avrebbero infatti evidenziato le perplessità dei fan sulla direzione creativa della WWE basate sulle preoccupazioni dei fan e l’affezione dei medesimi in calo. Questi elementi sarebbero stati indicati come fattori di rischio per TKO in vista del report sui guadagni del 3 agosto. Meltzer ha specificato che questa sarebbe la prima che le lamentele dei fan rivestono un ruolo di primo piano nelle analisi di mercato azionario. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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