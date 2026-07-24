Il 21 luglio 2026, un ex dipendente di ESPN ha annunciato di essere stato licenziato durante l’ultima ondata di tagli. La società non ha fornito dettagli sul motivo del suo allontanamento, né ha chiarito se le controversie tra lui e la WWE abbiano influito sulla decisione. La vicenda riguarda anche il caso di un giornalista coinvolto in questioni con la WWE, ma ESPN non ha commentato il possibile collegamento tra i fatti.

La ESPN non ha voluto chiarire se le controversie tra Andreas Hale e la WWE abbiano avuto un ruolo nel suo licenziamento. Il 21 luglio 2026, Hale ha annunciato di essere stato tra i dipendenti coinvolti nell’ultima ondata di licenziamenti che ha colpito l’emittente: “Mi è stato appena comunicato che la mia esperienza in ESPN è giunta al termine. Sono una delle vittime dei licenziamenti aziendali”. Successivamente, POST Wrestling ha contattato ESPN chiedendo se il giudizio negativo espresso da Hale su WrestlePalooza o la decisione della WWE di negargli l’accredito per WrestleMania 42 avessero influito sulla scelta di interrompere il suo rapporto con il network. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il caso Andreas Hale si infittisce, ESPN non chiarisce il possibile coinvolgimento della compagnia

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