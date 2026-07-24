WWE | Curioso record per Wendy Choo

Notizia in breve

Nella puntata di iMPACT andata in onda ieri notte, Wendy Choo è tornata in TNA e ha sfidato Elayna Black nel primo turno di un torneo per il titolo TNA KO TV Champion. È la prima volta che Wendy Choo compete in questa federazione da quando è tornata, segnando un record per il suo percorso nel circuito. La lotta si è conclusa con la sua vittoria.