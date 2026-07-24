WWE | Curioso record per Wendy Choo
Nella puntata di iMPACT andata in onda ieri notte, Wendy Choo è tornata in TNA e ha sfidato Elayna Black nel primo turno di un torneo per il titolo TNA KO TV Champion. È la prima volta che Wendy Choo compete in questa federazione da quando è tornata, segnando un record per il suo percorso nel circuito. La lotta si è conclusa con la sua vittoria.
Wendy Choo ha fatto il suo ritorno in TNA nella puntata di iMPACT andata in scena la scorsa notte. Nello specifico, Wendy ha affrontato Elayna Black nel first round del torneo valido a nominare la prima TNA KO TV Champion. La Choo ha però ottenuto un interessante record, risultando di fatto la prima wrestler a presenziare la stessa sera sia in un programma TNA che in uno WWE. Andando nel dettaglio, oltre al match (terminato in No Contest per Time Limit ndr) visto a iMPACT, ha anche preso parte all’ultima puntata di Main Event come ben visibile nel riquadro sottostante. And for my next trick, I’ll be at two places at once Tonight: Main Event 8pm ET on YouTube TNA 9pm ET on AMC pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Rosemary On Wrestling Tatum Paxley & Wendy Choo on WWE NXT!
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