Dusan Vlahovic non ha ricevuto offerte concrete e potrebbe rimanere alla Juventus. Le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi, senza progressi ufficiali. Il contratto del giocatore scade il prossimo giugno, ma finora nessuna proposta è arrivata né da parte del club né di altri club. Le quote sul mercato si sono abbassate, indicando incertezza sulla sua cessione. La situazione resta aperta, con nessuna novità sui possibili sviluppi a breve termine.

Quella tra Dusan Vlahovic e la Juve sembra la classica never-ending story. La storia infinita, per dirla in italiano. Mesi di trattative per il rinnovo, una firma che non arriva e poi lo svincolo, dallo scorso primo luglio. Solo che il serbo - dopo aver rifiutato la proposta bianconera - al momento non ha in mano offerte concrete. I grandi club a cui puntava (Barcellona su tutti) per ora latitano e il tempo per prepararsi in vista della prossima stagione comincia a stringere. E allora? Nelle ultime ore si registra un clamoroso quote di un rinnovo di Vlahovic con la Juventus sui principali siti di scommesse. Finora solo il Besiktas sembra essersi mosso concretamente con l'entourage del serbo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic senza offerte: e se alla fine restasse alla Juve? Crollano le quote

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Dusan Vlahovic Amazing Goals for Juventus

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