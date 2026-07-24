Una donna è stata trovata a letto incapace di muoversi dopo una lite in casa a Bologna. Il marito, coinvolto nel conflitto, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate. L’aggressione è avvenuta dopo che la donna aveva chiesto il divorzio. La polizia ha intervenuto e ha portato l’uomo in stato di fermo.

È scattato un arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesione personale aggravata a Bologna. La vicenda si è consumata nell’abitazione di una donna, aggredita dal marito dopo l’ennesima lite domestica, scaturita dalla richiesta di divorzio avanzata dalla vittima. L’uomo, un 23enne residente a Bologna e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e successivamente sottoposto al divieto di avvicinamento. Intervento dei Carabinieri e dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un intervento di soccorso presso l’abitazione della vittima, situata nella zona Quadrilatero di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Violenta lite in casa a Bologna, trovata moglie a letto impossibilitata a muoversi: marito arrestato

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