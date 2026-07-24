VIDEO-FOTO Dal Centro autismo Fico promette per l’Irpinia

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Regione ha annunciato che il Centro per l’autismo a Fico sarà realizzato in Irpinia, definendolo una promessa mantenuta e un sogno che si avvera. La struttura, secondo quanto dichiarato, rappresenta un impegno preso e ora concretizzato. La comunicazione è stata accompagnata da immagini e video che mostrano i lavori in corso e la futura realizzazione del centro. Nessun dettaglio su tempi o costi, solo l’annuncio di un progetto che si avvia alla conclusione.

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Tempo di lettura: 3 minuti Fico Avellino Una « promessa mantenuta » e un « sogno che si avvera». Con queste parole il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha (ri)tagliato simbolicamente il nastro di una nuova fase per il Centro per l’Autismo di Avellino, facendo tappa nel capoluogo irpino per toccare con mano i progressi di una struttura rimasta intrappolata per oltre vent’anni nelle sabbie mobili della burocrazia. La visita irpina è diventata anche l’occasione per fare il punto a tutto campo sulle vertenze del territorio: dai collegamenti su ferro alle crisi industriali, fino alla sanità di prossimità e al dossier sul nuovo stadio “Partenio-Lombardi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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