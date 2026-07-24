Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 19 | 10

Notizia in breve

Alle 19:10 del 24 luglio 2026, si segnalano code sulla A1 Roma Napoli. La situazione di traffico è monitorata dalla redazione di Astral infomobilità, che ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Non sono stati comunicati incidenti o altre cause specifiche, ma il traffico risulta rallentato in quella tratta.