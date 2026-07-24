Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 19 | 10
Alle 19:10 del 24 luglio 2026, si segnalano code sulla A1 Roma Napoli. La situazione di traffico è monitorata dalla redazione di Astral infomobilità, che ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. Non sono stati comunicati incidenti o altre cause specifiche, ma il traffico risulta rallentato in quella tratta.
Astral infomobilità saluto da trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura code sulla A1 Roma Napoli treno da 1 a 24 video con azione Roma Sud in direzione Napoli portiamoci sul Raccordo Anulare interna code a tratti tra Salaria e Appiano 31 segnaliamo code tra Aurelia diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 poi a tratti tra porto il tuo Cervara in direzione del raccordo sulla Roma Fiumicino code dal raccordo via del Cappellaccio verso l'euro code per lavori poi sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino avveniva la fede verso Ostia e spostiamoci sulla Pontina incidente causa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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