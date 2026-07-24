Via Foria fuga in scooter tra le strade di Napoli | arrestato 20enne

Da puntomagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia in scooter. L’inseguimento è partito dal centro città e si è concluso in via Foria, dove il ragazzo ha ignorato l’alt e ha cercato di scappare. È stato fermato dopo un breve inseguimento e si trova ora in custodia con l’accusa di lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Il 20enne era già noto alle forze dell’ordine.

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Napoli, inseguimento dal centro città a via Foria: giovane fermato dopo aver ignorato l’alt della Polizia. Non si ferma al controllo e tenta la fuga. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri durante un servizio di controllo del territorio svolto dai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. A darne notizia la Questura di Napoli. L’inseguimento tra le strade del centro. Gli agenti hanno notato due persone a bordo di uno scooter in Piazza Cavour. Alla vista della pattuglia, il conducente avrebbe accelerato ignorando l’alt intimato dai poliziotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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