Valentina Ferragni ha partecipato a un evento a Roma per presentare la nuova collezione Very Sexy di Victoria’s Secret. Per l’occasione, ha indossato un abito di pizzo trasparente che copriva solo parzialmente il corpo, creando un effetto vedo-non-vedo. L’outfit ha incluso una lingerie visibile sotto il tessuto trasparente, adattandosi al tema della serata. La scelta è stata in linea con il dress code non scritto dell’evento.

Valentina Ferragni arriva a Roma e interpreta alla lettera il dress code non scritto della serata. Per la presentazione della nuova collezione Very Sexy di Victoria’s Secret sceglie un abito interamente costruito sul gioco del vedo-non-vedo. Valentina Ferragni a Roma per l’evento “Very Sexy”. Il nome della collezione lasciava poco spazio alle interpretazioni prudenti. Very Sexy, la nuova proposta di Victoria’s Secret, è stata presentata a Roma con una serata ospitata a Palazzo Colonna, trasformato per l’occasione in una scenografia sofisticata tra velluti, candele, tavole apparecchiate e richiami all’immaginario più riconoscibile del brand americano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valentina Ferragni, l’abito di pizzo è trasparente all’evento “very sexy”: la lingerie diventa da sera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHIARA e VALENTINA FERRAGNI al concerto di Max Pezzali coi fidanzati

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Ancora più sexy" è su Prime Video: l'intervista esclusiva al cast del sequel di "Pensati sexy", con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Il bikini da avere nell’estate 2026 è animalier, come quello di Valentina FerragniIl costume animalier, indossato da Valentina Ferragni, è stato scelto come trend per l’estate 2026.

Argomenti più discussi: Valentina Ferragni: Al mio ex dicevano che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa; Scrivevano al mio ex hai fatto bene a lasciarla, è grassa. Spero di apparire felice, in salute; Valentina Ferragni: Scrivevano al mio ex che aveva fatto bene a lasciarmi perché sono grassa; Valentina Ferragni: Scrivevano al mio ex hai fatto bene a lasciarla, è grassa. Spero di apparire felice, in salute.

#ValentinaFerragni racconta gli insulti sul peso ricevuti dopo la rottura con Matteo Napoletano e respinge il body shaming. L’influencer chiede che il suo corpo venga associato prima di tutto alla salute e alla serenità personale. x.com

Valentina Ferragni, l’abito di pizzo è trasparente all’evento very sexy: la lingerie diventa da seraValentina Ferragni interpreta il tema della serata con un abito di pizzo trasparente firmato Giuseppe Di Morabito, trasformando il linguaggio della lingerie in un look da sera audace e sofisticato ... dilei.it