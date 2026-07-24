Durante il fine settimana, circa 36 milioni di italiani si sono messi in viaggio, causando code e traffico intenso sulle strade. Federalberghi ha stimato un giro d’affari di 43 miliardi di euro legato al settore turistico. Per gestire l’afflusso, l’Anas ha sospeso temporaneamente 1.175 cantieri lungo le principali direttrici, al fine di facilitare gli spostamenti verso località balneari, montane e urbane. Le strade sono già molto trafficate e le temperature si sono alzate notevolmente.

Roma - Federalberghi stima un giro d’affari da 43 miliardi, mentre Anas sospende 1.175 cantieri per alleggerire l’esodo verso mare, montagna e città nei weekend più critici. L’estate entra nel vivo e sulle strade italiane si prepara il primo grande banco di prova. Tra giugno e settembre saranno 36,2 milioni gli italiani in vacanza, con una netta preferenza per le mete nazionali: l’87,6% resterà in Italia, mentre solo il 12,4% sceglierà l’estero. Il dato emerge dall’indagine Federalberghi-Tecnè, che stima per la stagione un giro d’affari complessivo pari a 43 miliardi di euro ANSA. Il mese più atteso resta agosto, ma la distribuzione delle partenze appare sempre più frammentata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Vacanze, l’Italia si ferma: 36 milioni in viaggio, strade già roventi ora

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This Italian Mafia Hitman Just Met His Deadliest Match! Can A Rogue Cop Bring Down The Syndicate!

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