L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentina racconta il suo rapporto con la solitudine e spiega perché oggi non ha fretta di trovare una nuova compagna, scegliendo di aspettare legami davvero autentici. Gianmarco Meo torna a far parlare di sé dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. L'ex corteggiatore di Francesca Sorrentina racconta il suo rapporto con la solitudine e spiega perché oggi non ha fretta di trovare una nuova compagna, preferendo aspettare un legame autentico. Il giovane è stato tra i protagonisti del dating show nell'autunno del 2024. Il suo percorso, però, non si è concluso con il lieto fine: la tronista ha infatti deciso di lasciare il programma insieme a Gianluca Costantino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Gianmarco Meo confessa: “Non cerco qualcuno per paura”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Classico - La confessione di Ciro

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne, Gianmarco Meo fa discutere: gravi parole su Martina De IoannonUn ex partecipante di un programma televisivo di incontri ha suscitato discussioni online dopo aver scritto parole considerate offensive su una donna.

Gianmarco Meo ancora single dopo Uomini e Donne: “Ho imparato a stare bene da solo perché…”Gianmarco Meo, conosciuto per la partecipazione a una precedente edizione di Uomini e Donne, è ancora single.

Temi più discussi: Uomini e Donne Gianmarco e Martina si sposano? Indizi sospetti e gesto social di lei; Uomini e Donne, Sabrina Zago ricorda il compagno defunto: le toccanti parole; Uomini e Donne storico ex corteggiatore chiede alla compagna di sposarlo | la reazione; Ciro Solimeno a cena con una ex di Uomini e Donne senza Elisa | lui interviene e fa chiarezza.

Uomini e Donne, Gianmarco Meo confessa: Non cerco qualcuno per pauraGianmarco Meo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, racconta sui social perché è ancora single e spiega la sua scelta di stare bene da solo senza accontentarsi. movieplayer.it

Uomini e Donne, Gianmarco Di Meo offende Martina De Ioannon: Neanche a pagamento avrei corteggiato una fogna del genereUomini e Donne: Martina De Ioannon insultata via social da Gianmarco Di Meo, ex corteggiatore della tronusta Francesca Sorrentino. mondotv24.it