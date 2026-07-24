Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

È stata trasmessa l’ultima puntata di “Uomini e Donne” su Canale 5, un programma condotto da Maria De Filippi. La puntata inedita è andata in onda dal lunedì al venerdì. È possibile vedere la replica della puntata su piattaforme online e servizi di streaming che offrono contenuti Mediaset. La trasmissione continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto televisivo.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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