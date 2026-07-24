Università Pascucci è il nuovo rettore

Il nuovo rettore dell’università della Repubblica di San Marino è stato eletto dal Senato. La nomina è avvenuta dopo le elezioni tra i membri del consiglio accademico. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina. Il rettore entrante succede a quello uscente e guiderà l’ateneo nei prossimi anni. La nomina sarà valida fino alla prossima elezione prevista tra tre anni. Non sono stati resi noti dettagli sul processo di selezione o sui criteri adottati.

L’ Università degli studi della Repubblica di San Marino si appresta a voltare pagina e a tracciare le linee guida per i prossimi anni. Il Senato accademico dell’ateneo – massimo organo di governo scientifico e didattico delle istituzioni universitarie sul Titano – si è espresso oggi designando ufficialmente Paolo Pascucci alla carica di rettore per il triennio che andrà dal 2026 al 2029. La seduta che si è svolta nella sede universitaria dell’antico monastero di Santa Chiara, è stata presieduta da Luciano Canfora e ha visto la partecipazione attiva dei maggiori esponenti della vita accademica sammarinese. La comunità scientifica ha espresso la propria scelta attraverso una modalità di forte coesione: la designazione è avvenuta infatti per acclamazione, in via unanime e palese, a testimonianza di una stima profonda e diffusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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