Un mese dopo i terremoti in Venezuela, oltre 5.390 persone sono morte e migliaia sono ancora sfollate. Tra le vittime ci sono molti bambini, che rimangono esposti a rischi di emergenza umanitaria. Le zone colpite continuano a vivere difficoltà, con bisogni di assistenza e protezione ancora non soddisfatti. La situazione di instabilità persiste, lasciando numerosi minori in condizioni di vulnerabilità.

Venezuela, un mese dopo i terremoti continuano emergenza umanitaria, sfollamenti e bisogni dei bambini. Oltre 5.390 vittime e migliaia di persone ancora sfollate. A un mese dai due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la costa centro-settentrionale del Venezuela, bambini e famiglie continuano a fronteggiare le conseguenze dello sfollamento, dei danni alle infrastrutture e dell’interruzione dei servizi essenziali. Secondo l’UNICEF, il bilancio dell’emergenza conta oltre 5.390 morti, più di 16.700 feriti e oltre 1.400 scosse di assestamento registrate dopo gli eventi principali. Attualmente quasi 23.100 persone vivono ancora in campi provvisori situati negli Stati di La Guaira, Miranda e Aragua e nel Distretto della Capitale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF: a un mese dai terremoti in Venezuela migliaia di bambini restano a rischio

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