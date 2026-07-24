UNICEF | a un mese dai terremoti in Venezuela migliaia di bambini restano a rischio

Da puntomagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un mese dopo i terremoti in Venezuela, oltre 5.390 persone sono morte e migliaia sono ancora sfollate. Tra le vittime ci sono molti bambini, che rimangono esposti a rischi di emergenza umanitaria. Le zone colpite continuano a vivere difficoltà, con bisogni di assistenza e protezione ancora non soddisfatti. La situazione di instabilità persiste, lasciando numerosi minori in condizioni di vulnerabilità.

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Venezuela, un mese dopo i terremoti continuano emergenza umanitaria, sfollamenti e bisogni dei bambini. Oltre 5.390 vittime e migliaia di persone ancora sfollate. A un mese dai due terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la costa centro-settentrionale del Venezuela, bambini e famiglie continuano a fronteggiare le conseguenze dello sfollamento, dei danni alle infrastrutture e dell’interruzione dei servizi essenziali. Secondo l’UNICEF, il bilancio dell’emergenza conta oltre 5.390 morti, più di 16.700 feriti e oltre 1.400 scosse di assestamento registrate dopo gli eventi principali. Attualmente quasi 23.100 persone vivono ancora in campi provvisori situati negli Stati di La Guaira, Miranda e Aragua e nel Distretto della Capitale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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