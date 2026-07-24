under 18 hotel tahiti super nel segno di gabbo

Un gruppo di minori sotto i 18 anni è stato coinvolto in un episodio presso l’Hotel Tahiti di Viareggio. Tra i presenti ci sono alcuni nomi come Puccinelli, Del Pistoia, Martinelli e altri. La notizia riguarda un evento che si è verificato all’interno della struttura ricettiva, senza ulteriori dettagli sui risvolti legali o sulle conseguenze. La comunicazione si concentra esclusivamente sui nomi dei soggetti coinvolti e sul luogo dell’accaduto.

hotel thaiti 3 i ciaba X il don 2 HOTEL TAHITICAMPING VIAREGGIO: Puccinelli, Del Pistoia, Martinelli, Cutolo S., Cutolo L., Mengali, Bertacca, Tonini M., Tana. All. Tonini C. I CIABA X IL DON: Suma, Scoccia, Lucchesi, Zanni, Tambrini, Del Pistoia, Ioppoli, Corsini, Palagi, Bertuccelli, Sassani. All. Palagi-Bini. Reti: Cutolo L. 2, ToniniDel Pistoia, Lucchesi. VIAREGGIO – La doppietta di Lorenzo Cutolo e il centro di Tonini lanciano l’Hotel TahaitiCamping Viareggio, che fa sua la categoria Under 18 e lo fa, nota di merito, per il secondo anno consecutivo. Lo fa motivata anche da un desiderio nobile e profonfo, quello di dedicare la vittoria a Gabriele ‘Gabbo’ Martini, il 17enne viareggino ucciso da un pirata della strada nella notta tra il 19 e il 20 giugno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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