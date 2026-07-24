una nuova biblioteca su misura il comune coinvolge i cittadini

Il Comune di Monza sta pianificando la futura biblioteca di Cederna, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella definizione delle attività. Mentre si stanno realizzando le fondamenta dell’edificio, si stanno raccogliendo idee per le iniziative che si svolgeranno al suo interno. La costruzione del nuovo spazio dovrebbe essere completata entro l'inizio del 2027. Il progetto include anche un percorso di consultazione pubblica per determinare i servizi offerti.

Mentre sono in costruzione le fondazioni materiali del nuovo edificio, si piantuma anche il terreno delle idee. Il Comune di Monza ha avviato un percorso per capire le attività da svolgere all’interno della nuova biblioteca di Cederna, ormai vicina all’arrivo (entro inizio 2027). Un luogo che non sarà dedicato soltanto ai libri e alla lettura, ma farà da punto di riferimento culturale e sociale della città. Per questo il Servizio biblioteche da alcuni mesi sta promuovendo attività di ascolto e coinvolgimento rivolte a cittadini, scuole, associazioni e realtà del territorio, raccogliendo idee, suggerimenti ed esigenze. Un articolato programma di “public engagement”, voluto dall’amministrazione, che proseguirà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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