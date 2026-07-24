Alla Biblioteca comunale "Giovanni Giovannini" di Bibbiena arriva uno dei nomi più apprezzati del fumetto italiano contemporaneo. Oggi alle 18 sarà inaugurata la mostra dedicata ai disegni originali di Sudario Brando, pseudonimo di Francesco Siena, iniziativa promossa dal Comune insieme alla Biblioteca e al fumettista Giuseppe Scapigliati. L’esposizione si inserisce nel percorso del Piccolo Museo del Fumetto. Nato a Perugia nel 1973, Sudario Brando è tra i fondatori della Biblioteca delle Nuvole, la biblioteca comunale del capoluogo umbro interamente dedicata al fumetto. Dopo le prime pubblicazioni, dal fantasy "Crom - Il segreto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Si parla di: Una mostra sui fumetti. Matite famose in biblioteca; Maria M. Francesca e Matteo raccontano Vico a fumetti. La Mostra dal 31 luglio al 7 agosto.