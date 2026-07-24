Una bomba su quattro ruote | fermati in autostrada con mille razzi nautici nell’auto Si rischiava una tragedia
Durante un controllo sull’autostrada A12, gli agenti della Polizia Stradale di Viareggio hanno fermato un’auto con targa francese. L’auto presentava un assetto insolito e un carico eccessivo. All’interno sono stati trovati circa mille razzi nautici, nascosti tra i sedili e nel bagagliaio. La presenza di così tanti razzi rappresentava un grave rischio, potenzialmente causa di una tragedia.
Viareggio, 24 luglio 2026 – L’occhio esperto dei poliziotti della Stradale di Viareggio ha subito notato la stranezza dell’assetto di quella macchina con targa francese che percorreva l’ autostrada A12: era evidente che c’era un carico esagerato in quell’auto. Ma di cosa si trattava? La risposta è stata sorprendente. E pericolosa. Il controllo sull’autostrada. E’ successo tutto lunedì 20 luglio, nella tarda serata; gli agenti della sottosezione di Viareggio hanno fermato la vettura, con a bordo due francesi. L'ispezione ha rivelato qualcosa di sorprendente: l'abitacolo e il bagagliaio dell'autovettura erano letteralmente stipati di articoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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