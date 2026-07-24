Durante un controllo sull’autostrada A12, gli agenti della Polizia Stradale di Viareggio hanno fermato un’auto con targa francese. L’auto presentava un assetto insolito e un carico eccessivo. All’interno sono stati trovati circa mille razzi nautici, nascosti tra i sedili e nel bagagliaio. La presenza di così tanti razzi rappresentava un grave rischio, potenzialmente causa di una tragedia.

Viareggio, 24 luglio 2026 – L’occhio esperto dei poliziotti della Stradale di Viareggio ha subito notato la stranezza dell’assetto di quella macchina con targa francese che percorreva l’ autostrada A12: era evidente che c’era un carico esagerato in quell’auto. Ma di cosa si trattava? La risposta è stata sorprendente. E pericolosa. Il controllo sull’autostrada. E’ successo tutto lunedì 20 luglio, nella tarda serata; gli agenti della sottosezione di Viareggio hanno fermato la vettura, con a bordo due francesi. L'ispezione ha rivelato qualcosa di sorprendente: l'abitacolo e il bagagliaio dell'autovettura erano letteralmente stipati di articoli... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una bomba su quattro ruote: fermati in autostrada con mille razzi nautici nell’auto. “Si rischiava una tragedia”

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