Un posto al Sole le anticipazioni delle puntate dal 27 al 31 luglio
Lunedì 27 luglio riprende la programmazione di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e su RaiPlay. La soap rimarrà in pausa tra il 10 e il 23 agosto, con le puntate che riprenderanno il 24 agosto. Le anticipazioni ufficiali coprono le puntate dal 27 al 31 luglio. La messa in onda si interromperà per due settimane centrali di agosto.
Ripartirà lunedì 27 luglio 2026 l'appuntamento con Un Posto al Sole in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Come ogni anno la soap si fermerà nelle due settimane centrali di agosto, la pausa quest'anno dovrebbe essere tra il 10 e il 23 agosto con le puntate che riprenderebbero il 24 agosto. Prima di scoprire quello che ci aspetta questa settimana, vediamo dove eravamo rimasti. Ornella ha ricevuto un invito da Vanni ma l'incontro le ha fatto capire qualcosa di importante. Michele è finito in mezzo alle liti tra Roberto e Stefano Mori, mentre Marina è gelosa di Greta. Samuel, Micaela e Jimmy hanno raggiunto in Calabria Nunzio e Rossella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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La tensione a Un posto al sole sale ancora, e stavolta Marina non resta più a guardare. Tra lo scontro che continua a pesare e una richiesta che cambia gli equilibri, la puntata del 24 luglio promette scintille. Ti racconto tutto nell’articolo qui sotto nei commenti facebook
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