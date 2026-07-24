Un grande avvenimento storico ci aspetta nella nuova avventura di Tex Willer
Un grande episodio, oscuro, della storia americana viene vista dai occhi del nostro amato ranger fumettistico. In TEX. LITTLE BIGHORN, disponibile dal 7 agosto, una missione affidata a Tex e Carson diventa l’occasione per ripercorrere gli ultimi giorni del generale George Armstrong Custer e gli avvenimenti che culminarono nella più celebre battaglia delle guerre indiane. Il generale Davis affida a Tex e Carson l’incarico di incontrare un giornalista determinato a scrivere una biografia rigorosa del vanaglorioso George Armstrong Custer, oltre la retorica celebrativa e il mito che ne hanno alimentato la leggenda per restituirne un ritratto più autentico e controverso. 🔗 Leggi su Screenworld.it
IL SIGNORE DEGLI ANELLI | Prototipi storici ed eventi reali | STORIA PER LA NOTTE
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Un arduo duello aspetta Tex nella sua prossima avventuraNel prossimo episodio, Tex dovrà affrontare una sfida molto difficile, che si deciderà all’ultimo colpo di pistola.
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