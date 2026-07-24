Domenica 26 luglio in Lombardia si è verificata una giornata caratterizzata da pioggia e da temperature più basse rispetto ai giorni precedenti, offrendo una pausa dall’afa. Tuttavia, da lunedì il caldo tornerà a farsi sentire, con temperature elevate che riprenderanno a influenzare la regione. La pioggia ha portato un cambiamento temporaneo nel clima, ma le previsioni indicano un ritorno del caldo nei prossimi giorni.

Milano – La tregua dal grande caldo che in questa settimana ci ha concesso di dormire più o meno bene grazie a un calo delle temperature nelle ore serali e notturne ha purtroppo, e di nuovo, le ore contate. Trascorso infatti il fine settimana, quella che viene ormai definita con una temuta espressione la “quarta ondata di calore” tornerà a farsi sentire con un rialzo delle temperature ancora una volta sopra i 30 gradi nelle giornate a cavallo fra la fine di luglio e l’inizio di agosto. "La breve tregua di questi giorni non deve indurre ad abbassare la guardia – avverte Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, past president di Anpas e vice presidente di Samaritan International –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un fine settimana di tregua dall’afa e con la pioggia (domenica 26 luglio), ma da lunedì in Lombardia tornerà a farsi sentire il caldo

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