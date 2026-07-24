Nell’estate 2026, il manico in bambù torna a essere protagonista di borse estive. Si vedranno di nuovo tote in rafia, cestini intrecciati e modelli in pelle con questo dettaglio naturale. La tendenza si nota anche nelle collezioni di marchi di lusso, riproponendo il materiale tradizionale per accessori di stagione. Il ritorno del manico in bambù segna un ritorno alle radici artigianali e a uno stile più naturale.

U n dettaglio naturale e scultoreo che, da Gucci in poi, non ha mai davvero perso la presa. Nell’estate 2026 il manico bamboo torna a impugnare tote in rafia, cestini intrecciati e modelli in pelle. Conchiglie mania, il trend dell’estate che conquista borse e gioielli X Leggi anche › La borsa del momento più amata dalle star? Ha un fiocco e una storia lunga 74 anni Un segno distintivo dal tocco rétro, capace di dare carattere anche alle borse più minimal ed essenziali. Sa di vacanza, ma funziona altrettanto bene in città: basta stringerlo per trasformare la più classica delle borse estive in un accessorio sofisticato, come dimostrano i look street style. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un dettaglio ricercato che trasforma anche la più semplice borsa estiva

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