Un calciatore di 30 anni si trasferisce in una squadra della massima serie italiana, firmando un contratto di tre anni. La società ha annunciato ufficialmente l’accordo, senza specificare dettagli economici. La firma è avvenuta questa mattina presso la sede del club, con il giocatore presente per le foto di rito. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo alle cifre del trasferimento o alle eventuali clausole contrattuali. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati.

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