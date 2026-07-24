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Da calcionews24.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato estivo è iniziato e le trattative sono in corso. La redazione di Calcio News24 aggiorna continuamente le novità più recenti, fornendo notizie su trasferimenti, rinnovi e possibili acquisti. Le operazioni si svolgono in modo frenetico, con diversi club impegnati a definire le proprie strategie di mercato. Le voci di trattative sono aumentate, ma ancora non si hanno conferme ufficiali su molte delle operazioni in cantiere. La sessione estiva resta il periodo più atteso e movimentato per il mondo del calcio.

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Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24. Inizia il periodo più caldo dell’anno per il  calciomercato: la sessione estiva. Il  mercato  non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di  Calcio News 24. Ultime notizie calciomercato – 24 luglio 2026. Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: maxi-offerta al Milan e al giocatore. I rossoneri hanno già individuato il sostituto! 11.00 – Il Fenerbahce spinge per Rafa Leao, formulando una super offerta al Milan e al giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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