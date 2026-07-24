La Juventus ha inviato un ultimatum economico a Kessiè, ma non considera più prioritario il suo acquisto. La società sta valutando un’alternativa dal Brasile per il centrocampo. La decisione arriva dopo che le trattative con il centrocampista sono state rallentate. La Juventus sta anche analizzando altri profili per rafforzare la rosa in mediana, senza più puntare esclusivamente su Kessiè. La strategia è di cercare soluzioni più economiche e compatibili con il budget stagionale.

di Luca Fiore La Juve manda segnali a Kessiè e intanto studia la possibile alternativa per il centrocampo: le ultime sulla situazione e la strategia della società bianconera. Il calciomercato della Juventus si accende con la trattativa per Franck Kessié. Come riportato da Tuttosport, i contatti tra la dirigenza e l’entourage durano da diverse settimane, favoriti dal decisivo ruolo di Frederic Massara. Il club bianconero deve innanzitutto occuparsi delle priorità legate a portiere e centravanti, per poi focalizzarsi sull’ivoriano. Il centrocampista è libero dal primo luglio. Resta però da colmare una marcata distanza tra la disponibilità della società e le pretese economiche richieste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimatum economico della Juve a Kessiè e non è più una priorità: ecco il motivo e la verità sull’alternativa a centrocampo dal Brasile

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