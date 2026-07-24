Mosca ha abbattuto 571 droni sopra diverse regioni russe, mentre alcuni sono riusciti a superare le difese e colpire i depositi di un grande rivenditore online. I bombardamenti avvengono in un contesto di conflitto in Ucraina, con attacchi aerei e di droni che continuano a coinvolgere entrambe le parti. Le autorità russe segnalano interventi di difesa aerea e danni ai magazzini.

La guerra in Ucraina. Mosca abbatte 571 droni sopra molte regioni russe. Alcuni però hanno superato le difese e colpito ancora una volta i depositi del colosso dell’e-commerce russo Wildberries. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, bombardamenti russi a tappeto. Mosca abbatte 571 droni

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