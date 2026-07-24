Tutto per la mia famiglia replica puntata 24 luglio in streaming | Video Mediaset
Nella puntata di oggi, 24 luglio, della soap turca, Tolga entra in scena e suscita tensioni tra i personaggi. La sua presenza riaccende vecchi rancori, creando problemi a Omer e Kadir, che si scontrano fisicamente. Durante il confronto, vengono alla luce segreti che erano rimasti nascosti per molto tempo. La scena si svolge in modo teso e carico di tensione, con i personaggi coinvolti in un momento di forte conflitto.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 24 luglio – con la soap turca Tutto per la mia famiglia. Nella puntata odierna l’arrivo di Tolga riaccende vecchi rancori e mette subito in difficoltà Omer e suo fratello Kadir, portando a uno scontro fisico che rivela segreti rimasti nascosti troppo a lungo. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 48 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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