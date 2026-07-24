Tutto per la mia famiglia replica puntata 24 luglio in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Nella puntata di oggi, 24 luglio, della soap turca, Tolga entra in scena e suscita tensioni tra i personaggi. La sua presenza riaccende vecchi rancori, creando problemi a Omer e Kadir, che si scontrano fisicamente. Durante il confronto, vengono alla luce segreti che erano rimasti nascosti per molto tempo. La scena si svolge in modo teso e carico di tensione, con i personaggi coinvolti in un momento di forte conflitto.