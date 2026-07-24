Tu Sì Que Vales 2026 quando inizia e le novità fra Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis

Tu Sì Que Vales 2026 tornerà in onda con molte novità, tra cui l’arrivo di Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis nel cast. Lo show, che promette performance emozionanti e talenti vari, vedrà anche la partecipazione di personaggi noti della televisione come Maria De Filippi. La data di inizio non è ancora stata annunciata, ma la stagione si preannuncia ricca di sorprese e di volti noti pronti a intrattenere il pubblico.

Tu Sì Que Vales 2026 è senza dubbio uno dei programmi più attesi della prossima stagione. Lo show infatti porterà sul piccolo schermo non solo tante esibizioni, performance emozionanti e personaggi talentuosi, ma riunirà anche nello stesso studio dei volti molto amati della tv, da Maria De Filippi a Belen Rodriguez, sino ad Elisabetta Canalis. Tu Sì Que Vales 2026: giuria, conduttori e novità. Quali sono le novità di Tu Sì Que Vales 2026? Partiamo da una delle new entry più attese della stagione, ossia Elisabetta Canalis. La conduttrice ed ex velina di Striscia la Notizia sarà infatti al timone della trasmissione insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. 🔗 Leggi su Dilei.it

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