Treni il report che mette in dubbio i dati di Salvini | Una corsa su tre dell’alta velocità arriva in ritardo

Un report diffuso recentementemente indica che circa un treno su tre dell’alta velocità arriva in ritardo, mettendo in discussione i dati forniti dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel 2026, la puntualità registrata è stata del 77,7% per i treni ad alta velocità e del 90,6% per i regionali. Durante un’assemblea parlamentare, il ministro aveva affermato che i servizi ferroviari stavano migliorando, basandosi su quei numeri.

«Nel 2026 la puntualità è stata del 77,7% per l’alta velocità e del 90,6% per i treni regionali». È con questi numeri che, durante il Question time alla Camera, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso l’operato del suo ministero, sostenendo che il servizio ferroviario stia migliorando. Una fotografia che però sembra scontrarsi con quanto accaduto negli ultimi mesi: dai disagi sulla linea alta velocità, che a giugno hanno provocato un effetto domino su gran parte della rete nazionale, fino ai rallentamenti causati dai lavori nel nodo ferroviario fiorentino. A mettere in discussione i numeri citati dal ministro non sono soltanto i fatti, ma anche un’analisi dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI). 🔗 Leggi su Open.online

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